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Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в отделении реанимации скончался двухлетний ребёнок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ на многоквартирный дом в посёлке Борисовка.

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Источник: © РИА Новости

В четверг губернатор рассказал, что в посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. Двухлетнего мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и его бабушку, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в больницу.

«В отделении реанимации скончался ребёнок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в посёлке Борисовка. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребёнка не удалось», — написал Гладков в Telegram-канале.