Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области

«В отделении реанимации скончался ребёнок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в посёлке Борисовка. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребёнка не удалось», — написал Гладков в Telegram-канале.