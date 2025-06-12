Умер ребенок, пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области

В четверг губернатор рассказал, что в посёлке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Трое мирных жителей, включая ребёнка, получили ранения. Двухлетнего мальчика в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и его бабушку, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в больницу.
«В отделении реанимации скончался ребёнок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в посёлке Борисовка. Он находился в крайне тяжёлом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребёнка не удалось», — написал Гладков в Telegram-канале.