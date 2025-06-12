Помыл, угнал и бросил: Сотрудник автомойки в Кишиневе украл машину клиента стоимостью 30 тысяч евро

В столичном секторе Буюканы задержан 33-летний житель Оргеева, подозреваемый в угоне автомобиля BMW стоимостью около 30 тысяч евро. Как сообщили в полиции, мужчина работал на автомойке, где находилась машина, и воспользовался ночным доступом к ключам, чтобы беспрепятственно покинуть территорию предприятия на чужом авто.
Автомобиль был позже найден брошенным в Теленештском районе с механическими повреждениями. В результате следственных действий установили личность подозреваемого. Выяснилось, что он уже находится в розыске по делу о похожих правонарушениях, зарегистрированных инспекторатом полиции Оргеева.
Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде ареста на 30 суток. В случае признания вины ему грозит до трех лет лишения свободы.
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