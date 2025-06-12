На трассе под Самарой 12 июня столкнулись две легковушки и грузовик

Под Самарой, недалеко от поселка Рощинский, 12 июня произошло массовое ДТП. В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что авария произошла около 12.30 на 35 километре дороги подъезд к Оренбургу — от дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.