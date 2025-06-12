Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Самарой 12 июня столкнулись две легковушки и грузовик

Два водителя пострадали в массовом ДТП под Самарой.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Под Самарой, недалеко от поселка Рощинский, 12 июня произошло массовое ДТП. В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что авария произошла около 12.30 на 35 километре дороги подъезд к Оренбургу — от дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

— Водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль LADA Vesta, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.

После этого первая легковушка выехала на встречку, где врезалась в грузовую «ГАЗель». Водители LADA Priora и «ГАЗели» получили травмы, их пришлось отправить в больницу.

После аварии движение на этом участке трассы осложнилось, поэтому водителям рекомендуют ехать в объезд. Полицейские работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства.