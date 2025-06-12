В Индии заявили о гибели всех пассажиров разбившегося Boeing Dreamliner

На борту лайнера находились 242 человека: 230 пассажиров (169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец), два пилота и десять бортпроводников. Источник Reuters рассказал, что среди пассажиров было 11 детей и два младенца.