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В Индии заявили о гибели всех пассажиров разбившегося Boeing Dreamliner

Согласно предварительным данным, при крушении в Индии самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India никто не выжил, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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Источник: Reuters

«Судя по всему, в авиакатастрофе никто не выжил», — сообщил агентству полицейский комиссар Г. С. Малик. «Точные данные о жертвах уточняются», — добавил он.

На борту лайнера находились 242 человека: 230 пассажиров (169 — граждане Индии, 53 — подданные Великобритании, семь португальцев и один канадец), два пилота и десять бортпроводников. Источник Reuters рассказал, что среди пассажиров было 11 детей и два младенца.

Катастрофа произошла через пять минут после взлета самолета из аэропорта города Ахмадабад на западе Индии. Он должен был приземлиться в Лондоне.

Лайнер упал в жилой застройке на общежитие для студентов-медиков, среди находившихся там также есть жертвы. По данным NDTV, речь идет о пяти погибших и 40 раненых.

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