Авиакатастрофа в Индии: Мирзиёев и Путин выразили соболезнования

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Индия Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате авиакатастрофы на территории города Ахмедабада.
Глава государства выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему индийскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По словам пресс-секретаря министра иностранных дел РУз Ахрора Бурханова, граждан Узбекистана на борту самолета, разбившегося в Индии, не было.
С глубокой скорбью восприняли известие о крушении самолета в Индии. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии. По предварительной информации, граждан Узбекистана на борту этого рейса не было.
Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада.
Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.
У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились 242 человека. По предварительным данным, все они погибли.