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Авиакатастрофа в Индии: Мирзиёев и Путин выразили соболезнования

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в этой стране, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

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Источник: AP Photo

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Индия Драупади Мурму и Премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате авиакатастрофы на территории города Ахмедабада.

говорится в сообщении

Глава государства выразил искренние слова сочувствия и поддержки членам семей и близким погибших, всему индийскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел РУз Ахрора Бурханова, граждан Узбекистана на борту самолета, разбившегося в Индии, не было.

С глубокой скорбью восприняли известие о крушении самолета в Индии. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой трагедии. По предварительной информации, граждан Узбекистана на борту этого рейса не было.

написал Бурханов в своем Telegram-канале

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада.

говорится в телеграмме

Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.

У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились 242 человека. По предварительным данным, все они погибли.