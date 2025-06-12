Число преступлений мигрантов в РФ в I квартале выросло на 15,3%

Как следует из представленных Яковлевым материалов, число лиц, совершивших преступления, за указанный период снизилось по сравнению с показателем за январь-апрель 2024 года и составило 7,8 тыс. В 2025 году наибольшее число совершенных преступлений пришлось на граждан Узбекистана (35,5% от общего числа), Таджикистана (16,6%) и Киргизии (11,5%). При этом количество административных протоколов, составленных в отношении иностранных граждан, в первом квартале этого года уменьшилось на 1,1% — до 668,9 тыс.