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Женщина погибла во время пожара на проспекте Шаумяна в Петербурге

Пострадавшая находилась в двухкомнатной квартире, которая загорелась.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия на пожаре. 12 июня в 14:11 в квартире дома № 87 по проспекту Шаумяна загорелась мебель. По данным МЧС, возгорание произошло в двухкомнатной квартире и охватило площадь в два квадратных метра.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия оперативно и в 14:41 пожар был ликвидирован. К сожалению, спасти жизнь находившейся в квартире женщине не удалось. Она погибла в результате пожара.

— К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава, — уточнили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причины пожара устанавливаются следственными органами. Подробности трагедии выясняются.

Ранее МЧС сообщали о загоревшейся иномарке на Лыжном переулке днем 12 июня. Огонь полностью уничтожил моторный отсек в BMW. Никто, к счастью, не пострадал.