Женщина погибла во время пожара на проспекте Шаумяна в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия на пожаре. 12 июня в 14:11 в квартире дома № 87 по проспекту Шаумяна загорелась мебель. По данным МЧС, возгорание произошло в двухкомнатной квартире и охватило площадь в два квадратных метра.