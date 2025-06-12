Женщина погибла во время пожара на проспекте Шаумяна в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла трагедия на пожаре. 12 июня в 14:11 в квартире дома № 87 по проспекту Шаумяна загорелась мебель. По данным МЧС, возгорание произошло в двухкомнатной квартире и охватило площадь в два квадратных метра.
Пожарные расчеты прибыли на место происшествия оперативно и в 14:41 пожар был ликвидирован. К сожалению, спасти жизнь находившейся в квартире женщине не удалось. Она погибла в результате пожара.
— К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава, — уточнили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Причины пожара устанавливаются следственными органами. Подробности трагедии выясняются.
Ранее МЧС сообщали о загоревшейся иномарке на Лыжном переулке днем 12 июня. Огонь полностью уничтожил моторный отсек в BMW. Никто, к счастью, не пострадал.