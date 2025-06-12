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Лисы обосновались в новом офисе Google и оставляют везде помет

В новом офисном комплексе Google в районе Кингс-Кросс в Лондоне, созданном по экологическим стандартам, обосновались лисы. Они устраивают норы прямо на крыше, где высажены деревья и использованы тонны грунта. По словам рабочих, животные свободно перемещаются внутри, оставляя помет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: AP 2024

Новая штаб-квартира Google стоимостью один миллиард фунтов в районе Кингс-Кросс в Лондоне стала неожиданным домом для диких животных: лисы обосновались на зелёной крыше будущего офисного комплекса, сообщает The Guardian.

Здание создавалось как образец экологичного дизайна: его крыша покрыта растительностью, на ней высажены 250 деревьев и использованы сотни тонн грунта. Однако именно такая «зеленая» конструкция стала привлекательным местом для лис.

По словам строителей, первые лисы появились на объекте еще три года назад. Некоторые из них обустроили норы прямо на крыше.

Внутри здания были найдены следы животных, включая помет. Специалисты по контролю за животными объясняют, что лисы часто выбирают такие места из-за доступности пищи — например, крыс, которых обычно много на крупных строительных площадках.

«Лисы прекрасно чувствуют себя там, где есть грызуны. А в трех метрах от любого объекта в Лондоне почти всегда можно найти крысу», — отметил Мош Латифи, совладелец лондонской компании EcoCare.