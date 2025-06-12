- Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился через 5 минут после взлета из аэропорта Ахмадабада. Самолет отправлялся в Лондон. Пилоты подавали сигнал бедствия сразу после взлета.
- На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа (два пилота и 10 бортпроводников). Среди пассажиров 169 — граждане Индии, 53 — Великобритании, семь португальцев и канадец.
- По предварительным данным, россиян на борту не было. Сотрудники генконсульства РФ в Мумбае уточняют информацию.
- Изначально сообщалось о минимум 110 погибших. Затем телеканал News18 передал информацию о 133 погибших. Начальник полиции Ахмадабада заявил, что выживших среди 242 человек, находившихся в самолете, скорее всего нет.
- Позднее агентство ANI сообщило, что один пассажир выжил.
- При падении самолет задел крышу общежития медколледжа. Информации о пострадавших на земле пока нет.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил профильным министрам оказать всю помощь пострадавшим.
- Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета.
- Это первая авиакатастрофа с участием модели Boeing 787−8 Dreamliner.
- Акции американской корпорации на предварительных торгах существенно снизились.
Что известно о крушении самолета в Индии
На западе Индии разбился самолет Boeing 787−8 Dreamliner c 230 пассажирами и 12 членами экипажа. Лайнер рейса Ахмадабад — Лондон упал на медицинский колледж вскоре после взлета. Начальник городской полиции заявил, что выживших скорее всего нет. По данным посольства, граждан РФ на борту не было. Что известно к этому часу — в подборке Ъ.