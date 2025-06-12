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В центре Петербурга загорелся ретротрамвай «Достоевский»

На Суворовской площади днем 12 июня загорелся ретротрамвай «Достоевский», сообщают читатели «Фонтанки». Как уточняет в комментарии «Фонтанке» ГУП «Горэлектротранс», пассажиров оперативно эвакуировали.

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Источник: Фонтанка.ру

В ГЭТ добавили, что возгорание произошло в 16:04. На место были оперативно вызваны пожарные. По данным ГЭТ, возгорание было потушено к 16:28.

Вероятно, речь идет о трамвае маршрута номер 3.