В центре Петербурга загорелся ретротрамвай «Достоевский»

В ГЭТ добавили, что возгорание произошло в 16:04. На место были оперативно вызваны пожарные. По данным ГЭТ, возгорание было потушено к 16:28.
Вероятно, речь идет о трамвае маршрута номер 3.
На Суворовской площади днем 12 июня загорелся ретротрамвай «Достоевский», сообщают читатели «Фонтанки». Как уточняет в комментарии «Фонтанке» ГУП «Горэлектротранс», пассажиров оперативно эвакуировали.
В ГЭТ добавили, что возгорание произошло в 16:04. На место были оперативно вызваны пожарные. По данным ГЭТ, возгорание было потушено к 16:28.
Вероятно, речь идет о трамвае маршрута номер 3.