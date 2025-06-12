В Индии обнаружили двоих выживших после крушения самолета

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18. По предварительным данным, россиян и белорусов на борту не было.