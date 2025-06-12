Житель Белебея погиб во время пожара в квартире

В башкирском городе Белебей случился смертельный пожар одноэтажном многоквартирном доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Во время тушения огня в однокомнатной квартире на полу спальни был обнаружен погибший мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дознаватель МЧС расследует обстоятельства пожара.
— Не курите в постели. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Установите пожарный извещатель в доме, он оповестит о начинающемся пожаре, — заявили в чрезвычайном ведомстве.