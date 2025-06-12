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Житель Белебея погиб во время пожара в квартире

В Башкирии пожар в квартире унес жизнь мужчины.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебей случился смертельный пожар одноэтажном многоквартирном доме. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Во время тушения огня в однокомнатной квартире на полу спальни был обнаружен погибший мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дознаватель МЧС расследует обстоятельства пожара.

— Не курите в постели. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Установите пожарный извещатель в доме, он оповестит о начинающемся пожаре, — заявили в чрезвычайном ведомстве.