Рейс должен был вылететь в 23:45 11 июня из аэропорта Внуково, но его неоднократно задержали. Пассажиров то приглашали на посадку, то снова выводили из самолета. Сначала рейс задержали из-за технических работ, а затем из-за угрозы атаки дронов. При этом изменения сообщали уже после того, как люди занимали места в салоне. Через шесть часов ожидания самолет наконец взял курс на Тбилиси.
Но за час до посадки экипаж получил приказ развернуться и вернуться в Москву. Позднее стало известно, что грузинская сторона не пустила рейс, якобы из-за нарушений в документах у пилотов. Через несколько часов пассажиров снова пригласили на посадку, но сразу после ее завершения объявили новую задержку.
Представители авиакомпании так и не смогли объяснить, почему рейс не может вылететь. Пассажирам выдали ваучеры на питание номиналом 500 рублей, и никакой другой помощи не было предоставлено. После четвертой попытки посадки люди отказались покидать салон, но в конечном итоге их выпроводили службой безопасности в терминал.
Многие пассажиры, уставшие от неопределенности, решили самостоятельно купить билеты другими рейсами или у других авиакомпаний, чтобы наконец добраться до Грузии.