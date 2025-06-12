Рейс должен был вылететь в 23:45 11 июня из аэропорта Внуково, но его неоднократно задержали. Пассажиров то приглашали на посадку, то снова выводили из самолета. Сначала рейс задержали из-за технических работ, а затем из-за угрозы атаки дронов. При этом изменения сообщали уже после того, как люди занимали места в салоне. Через шесть часов ожидания самолет наконец взял курс на Тбилиси.