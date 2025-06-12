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Пассажиры’Азимута" застряли в самолете на 14 часов: рейс в Тбилиси перенесли четыре раза

Пассажиры авиакомпании «Азимут», следовавшие из Москвы во Внуково в Тбилиси, столкнулись с серьезными трудностями. Их рейс перенаправляли несколько раз, даже за час до посадки. Власти Грузии отказались пропустить воздушное судно на свою территорию, ссылаясь на нарушения в документах экипажа. В результате пассажиры провели в салоне более 14 часов, получив лишь ваучеры на еду.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

Пассажиры рейса из Москвы в Тбилиси авиакомпании «Азимут» более 14 часов не могли вылететь по назначению. В течение этого времени самолет несколько раз перенаправляли, а однажды даже развернули в воздухе обратно во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza.

Рейс должен был вылететь в 23:45 11 июня из аэропорта Внуково, но его неоднократно задержали. Пассажиров то приглашали на посадку, то снова выводили из самолета. Сначала рейс задержали из-за технических работ, а затем из-за угрозы атаки дронов. При этом изменения сообщали уже после того, как люди занимали места в салоне. Через шесть часов ожидания самолет наконец взял курс на Тбилиси.

Но за час до посадки экипаж получил приказ развернуться и вернуться в Москву. Позднее стало известно, что грузинская сторона не пустила рейс, якобы из-за нарушений в документах у пилотов. Через несколько часов пассажиров снова пригласили на посадку, но сразу после ее завершения объявили новую задержку.

Представители авиакомпании так и не смогли объяснить, почему рейс не может вылететь. Пассажирам выдали ваучеры на питание номиналом 500 рублей, и никакой другой помощи не было предоставлено. После четвертой попытки посадки люди отказались покидать салон, но в конечном итоге их выпроводили службой безопасности в терминал.

Многие пассажиры, уставшие от неопределенности, решили самостоятельно купить билеты другими рейсами или у других авиакомпаний, чтобы наконец добраться до Грузии.