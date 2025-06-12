Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было — МИД РК

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787−8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.