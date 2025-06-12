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Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было — МИД РК

Среди погибших при крушении самолета Air India нет граждан Казахстана. Об этом 12 июня Zakon.kz сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Как создавалась новая Россия
Источник: Zakon.kz

Наших граждан нет.

сказал он

12 июня 2025 года в аэропорту Ахмадабада в штате Гуджарате, Индия, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 242 человека, включая экипаж. Самолет вылетел в Лондон. Авиакомпания Air India рассказала, из каких стран были пассажиры Boeing 787−8. Позже стало известно, что борт упал на медицинское общежитие, в результате чего пострадали находившиеся там люди.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.

Индийское СМИ сообщило, что один человек выжил.