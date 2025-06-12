20-летний маг из Жлобина брал от 25 до 600 рублей за чудеса в TikTok, обманув 60 белорусов

Житель Жлобина предлагал магическим образом решить проблемы белорусов, выуживая у них деньги, но оплаченные чудеса в жизни обманутых граждан не происходили, сообщили в УСК по Гомельской области.
Выяснилось, что в 2022 году 20-летний уроженец Жлобина зарегистрировал на популярной платформе личный аккаунт с рекламой оккультно-магической помощи.
«В профиле указал реальное имя и номер мобильного. В ленте публиковал разносортный чужой контент с манящими заголовками, изображениями колдовской и религиозной атрибутики», — рассказали в УСК.
Более того, молодой человек вел стримы и предлагал решить проблемы. Тем, кто верил ему, предлагал общаться лично в мессенджерах. И уже потом приступал к выуживанию денег.
Например, он обещал содействие в успешном исходе хирургической операции, поступлении в ВУЗ, замужестве. Играя роль мага, он умело имитировал вовлеченность в чужие беды и лгал о проведенных обрядах.
«Жители различных регионов Беларуси переводили на банковские карты тиктокера от 25 до 600 рублей. К примеру, уроженец Брестской области за два месяца “магического сопровождения” лишился свыше 3000 рублей. Однако проплаченные чудеса не произошли», — рассказывают следователи.
В результате, ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 209 (завладение имуществом путем обмана) и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, устанавливаются обманутые клиенты.
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