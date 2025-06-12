Шкуры 10 крокодилов пытались ввезти в Молдову из Турции: Не получилось — предприниматель потерял 10 тысяч долларов как минимум

10 шкур крокодила обнаружили сотрудники таможни в Международном аэропорту Кишинева. Пассажир, в багаже которого и нашли шкуры, прибыл из Стамбула.
«Хотя 53-летний гражданин Казахстана выбрал зеленую полосу, предназначенную для тех, кому нечего декларировать, подозрения сотрудников таможни заставили их провести детальную проверку чемодана. Среди личных вещей были обнаружены спрятанные шкуры, которые, судя по всему мужчина намеревался провезти в страну незаконно», — сообщает Таможенная служба.
Шкуры изъяты и отправлены на экспертизу. Если это действительно крокодиловые шкуры, их общая стоимость может превышать 10 000 долларов США.
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