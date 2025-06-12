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Пожар в центре Симферополя: на улице Кирова загорелось популярное кафе

В центре Симферополя потушили пожар в кафе.

Как создавалась новая Россия
Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым/Tg

12 июня в Симферополе на улице Кирова загорелась точка общепита.

«Сообщение о возгорании поступило в 17.49», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Пожарные в мгновение ока прибыли к месту происшествия, где горело одноэтажное летнее кафе.

Сотрудники чрезвычайного ведомства шустро взялись за дело, и в 18.23 уже «расправились» с огнем. Обошлось без пострадавших, но дыма было много.

«Площадь пожара составила 21 кв.м.», — отметили в ведомстве.

Предварительная причина пожара: неисправность кухонной вытяжки.