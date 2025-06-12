Жительница Башкирии вытащила из воды тонущую дочку и затем погибла сама вместе с супругом

Сегодня, 12 июня, в башкирском городе Стерлитамаке на реке Ашкадар погибли два человека. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась несколько часов назад на необорудованном для купания месте, где установлены запрещающие знаки. 12-летняя девочка начала тонуть, и взрослые бросились ей на помощь. Мать смогла вытолкнуть дочь на сушу, но сама начала стремительно уходить под воду. Муж ринулся за ней, но и сам пропал под водой.
— Тело 49-летней женщины достали из воды, мужчину ищут спасатели. С девочкой работают психологи МЧС. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
Как также сообщает МЧС, менее чем за месяц на Ашкадаре утонули трое взрослых и ребенок. Восьмерых несовершеннолетних удалось спасти.
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