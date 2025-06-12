Жительница Башкирии вытащила из воды тонущую дочку и затем погибла сама вместе с супругом

Трагедия случилась несколько часов назад на необорудованном для купания месте, где установлены запрещающие знаки. 12-летняя девочка начала тонуть, и взрослые бросились ей на помощь. Мать смогла вытолкнуть дочь на сушу, но сама начала стремительно уходить под воду. Муж ринулся за ней, но и сам пропал под водой.