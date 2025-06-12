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Жительница Красноярска задержана в Абхазии по подозрению в распространении метадона

Задержанная может быть связана с новым наркоканалом под кодовым названием «Хоттабыч’В Сухуме правоохранительные органы задержали 41-летнюю Ирину К.

Как создавалась новая Россия

Задержанная может быть связана с новым наркоканалом под кодовым названием «Хоттабыч».

В Сухуме правоохранительные органы задержали 41-летнюю Ирину К., жительницу Красноярска, по подозрению в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у женщины было изъято более 100 граммов запрещенного вещества.

Согласно информации от МВД Абхазии, в свертке находился метадон. В присутствии свидетелей задержанная призналась, что приобрела наркотики с намерением дальнейшего распространения.

Установлено, что ранее женщина занималась тайным размещением наркотиков — делала закладки в Сухуме. В частности, три свертка были обнаружены на улице Ардзинба, а геолокационные данные она отправляла своему куратору через мессенджер.

По оперативным сведениям, задержанная связана с новым наркоканалом под кодовым названием «Хоттабыч», который находится под наблюдением правоохранительных органов. Сибирячку взяли под стражу, и расследование продолжается.

Напомним, ранее по подозрению в крупной взятке был задержан мэр Красноярска.