2,5-летний мальчик чудом выжил после падения в Туймазах в глубокий колодец

Сегодня, 12 июня, в башкирском городе Туймазы 2,5-летний ребенок упал в незакрытый колодец глубиной около трех метров. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Ребенок гулял вместе с мамой, и в какой-то момент по неосторожности провалился в колодец. По удачному стечению обстоятельств рядом оказался спасатель, который, будучи у себя дома, незамедлительно отреагировал на крики о помощи. Мужчина спустился в колодец и благополучно вытащил ребенка наружу. Сообщается, что у мальчика незначительные травмы.
Госкомитет Башкирии по ЧС напомнил родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время прогулок, особенно вблизи технических сооружений. Также важно сообщать в администрацию и экстренные службы о незакрытых колодцах или других опасных объектах.
Кроме того, в ведомстве выразили благодарность коллеге за профессионализм и неравнодушие.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.