2,5-летний мальчик чудом выжил после падения в Туймазах в глубокий колодец

Ребенок гулял вместе с мамой, и в какой-то момент по неосторожности провалился в колодец. По удачному стечению обстоятельств рядом оказался спасатель, который, будучи у себя дома, незамедлительно отреагировал на крики о помощи. Мужчина спустился в колодец и благополучно вытащил ребенка наружу. Сообщается, что у мальчика незначительные травмы.