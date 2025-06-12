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2,5-летний мальчик чудом выжил после падения в Туймазах в глубокий колодец

В Башкирии 2,5-летний ребенок провалился 3-метровый колодец.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, в башкирском городе Туймазы 2,5-летний ребенок упал в незакрытый колодец глубиной около трех метров. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Ребенок гулял вместе с мамой, и в какой-то момент по неосторожности провалился в колодец. По удачному стечению обстоятельств рядом оказался спасатель, который, будучи у себя дома, незамедлительно отреагировал на крики о помощи. Мужчина спустился в колодец и благополучно вытащил ребенка наружу. Сообщается, что у мальчика незначительные травмы.

Госкомитет Башкирии по ЧС напомнил родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время прогулок, особенно вблизи технических сооружений. Также важно сообщать в администрацию и экстренные службы о незакрытых колодцах или других опасных объектах.

Кроме того, в ведомстве выразили благодарность коллеге за профессионализм и неравнодушие.

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