Крупнейшая авиакатастрофа за последние 10 лет — как выглядит Индия после крушения самолета. Фоторепортаж

Крушение самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India произошло днем 12 июня SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSОн рухнул вскоре после взлета и врезался в жилом районе рядом с медколледжем SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSНа борту находилось 242 человека Ajit Solanki/AP/TASSВ настоящее время известно о том, что количество погибших превышает 290 человек SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSВ эту цифру входят как пассажиры и экипаж, так и жители близлежащих домов SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSПо предварительной информации, причиной крушения стало столкновение с птицами, из-за чего отказали оба двигателя SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSReuters называет эту авиакатастрофу крупнейшей за последнее десятилетие Ajit Solanki/AP/TASSВыжившим на месте авиакатастрофы самолета Boeing оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Мужчина занимал место 11А в передней части салона SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSКрушение самолета Air India возле аэропорта Ахмедабада стало первой в истории крупной аварией с участием Boeing 787−8 Dreamliner Ajit Solanki/AP/TASSПутин выразил соболезнования индийским властям и родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим в авиакатастрофе SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSОфициальные лица не исключают, что число жертв может возрасти SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASS.