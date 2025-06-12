Крупнейшая авиакатастрофа за последние 10 лет — как выглядит Индия после крушения самолета. Фоторепортаж

Самолет в Индии рухнул в жилой район.
На месте крушения самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, который вскоре после взлета из аэропорта города Ахмедабад рухнул в жилой район, работают оперативные и спасательные службы. По последним данным, количество погибших в авиакатастрофе превысило 290 человек.
При этом на борту находилось 242 человека. Известно только об одном выжившем — 40-летнем гражданине Великобритании Рамеше Вишвашкумаре. По некоторым данным, причиной катастрофы могло стать столкновение самолета с птицами и, как следствие, отказ обоих двигателей. Американское агентство Reuters назвало эту авиакатастрофу крупнейшей за последнее десятилетие.
Крушение самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India произошло днем 12 июня SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSОн рухнул вскоре после взлета и врезался в жилом районе рядом с медколледжем SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSНа борту находилось 242 человека Ajit Solanki/AP/TASSВ настоящее время известно о том, что количество погибших превышает 290 человек SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSВ эту цифру входят как пассажиры и экипаж, так и жители близлежащих домов SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSПо предварительной информации, причиной крушения стало столкновение с птицами, из-за чего отказали оба двигателя SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSReuters называет эту авиакатастрофу крупнейшей за последнее десятилетие Ajit Solanki/AP/TASSВыжившим на месте авиакатастрофы самолета Boeing оказался 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Мужчина занимал место 11А в передней части салона SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSКрушение самолета Air India возле аэропорта Ахмедабада стало первой в истории крупной аварией с участием Boeing 787−8 Dreamliner Ajit Solanki/AP/TASSПутин выразил соболезнования индийским властям и родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим в авиакатастрофе SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASSОфициальные лица не исключают, что число жертв может возрасти SIDDHARAJ SOLANKI/EPA/TASS.