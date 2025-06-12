Губернатор Флориды разрешил автомобилистам сбивать протестующих

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством», — приводит его слова журнал Newsweek.
Как уточняет «Газета.Ru», Десантис отметил, что вина в случае наезда на протестующего в такой ситуации будет лежать не на водителе автомобиля.
«Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», — добавил глава штата.
11 июня полиция в Нью-Йорке задержала более 80 участников беспорядков и протестов против миграционной политики правительства США. По данным газеты, в ходе столкновений полиция применяли перцовые баллончики.
Ранее массовые протесты начались в Калифорнии после рейда полиции для выявления нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 45 человек. Президент США Дональд Трамп 8 июня поручил направить в штат Нацгвардию для пресечения беспорядков, к чему с осуждением отнеслись губернаторы 22 штатов, расценив это как «злоупотребление властью».