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Губернатор Флориды разрешил автомобилистам сбивать протестующих

Жители Флориды имеют право сбивать машинами протестующих, если они представляют угрозу для находящихся в салоне людей. Об этом 12 июня заявил губернатор штата Рон Десантис.

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Источник: Reuters

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством», — приводит его слова журнал Newsweek.

Как уточняет «Газета.Ru», Десантис отметил, что вина в случае наезда на протестующего в такой ситуации будет лежать не на водителе автомобиля.

«Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение», — добавил глава штата.

11 июня полиция в Нью-Йорке задержала более 80 участников беспорядков и протестов против миграционной политики правительства США. По данным газеты, в ходе столкновений полиция применяли перцовые баллончики.

Ранее массовые протесты начались в Калифорнии после рейда полиции для выявления нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 45 человек. Президент США Дональд Трамп 8 июня поручил направить в штат Нацгвардию для пресечения беспорядков, к чему с осуждением отнеслись губернаторы 22 штатов, расценив это как «злоупотребление властью».