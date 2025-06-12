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«Доставили в реанимацию»: пожилая женщина едва не погибла в крупном пожаре в салаватском жилом доме

Пожар в девятиэтажке в Башкирии чуть не погубил пенсионерку.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, произошел пожар в жилом доме на улице Ленинградская в Салавате. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Возгорание началось на балконе пятого этажа, огонь быстро перекинулся на этаж выше. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к эвакуации жильцов. Из полыхающей квартиры спасли 85-летнюю женщину. Она получила сильные ожоги и отравилась дымом, ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Всего из задымленных коридоров и квартир по лестничным маршам были выведены 33 человека. Причины ЧП устанавливаются.

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