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Путин: ПВО России сбила более 80 тысяч воздушных целей за время СВО

Российские силы противовоздушной обороны за время специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как создавалась новая Россия

Путин рассказал об успехах ПВО в рамках специальной военной операции.

Российские силы противовоздушной обороны за время специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Силы ПВО за время СВО уничтожили более 80 тыс. воздушных целей. ПВО действует эффективно», — сообщил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее URA.RU сообщало, что Россия создает отдельный род войск — войска беспилотных систем. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений. Он отметил, что у страны уже есть значительный опыт в сфере применения БПЛА.