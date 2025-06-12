Пассажир Boeing снял видео о состоянии борта за 2 часа до крушения в Индии

Пассажир, который летел на самолете Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India за несколько часов до крушения индийском штате Гуджарат, показал видео, снятое на борту авиалайнера.
«Я был на том же рейсе за два часа до его вылета из AMD (Ахмадабад. — Прим. ред.)… Заметил необычные вещи в этом месте. Сделал видео, чтобы тегнуть Air India, я хотел бы рассказать больше подробностей», — написал он в соцсети Х*.
На кадрах пассажир показывает, что кондиционеры неисправны, экраны телевизоров не реагируют на прикосновения, не работает кнопка вызова бортпроводников.
«Даже свет не работает. Видите И это Dreamliner 787. Я потею», — пожаловался молодой человек.
Он также назвал Air India одной из худших авиакомпаний в мире.
Напомним, направлявшийся в Лондон Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада 12 июня. Самолет упал на здание общежития для медиков. Согласно данным авиакомпании Air India, на борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников.
По последним данным, количество погибших при крушении самолета составило 310 человек.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.