Пассажир Boeing снял видео о состоянии борта за 2 часа до крушения в Индии

«Я был на том же рейсе за два часа до его вылета из AMD (Ахмадабад. — Прим. ред.)… Заметил необычные вещи в этом месте. Сделал видео, чтобы тегнуть Air India, я хотел бы рассказать больше подробностей», — написал он в соцсети Х*.