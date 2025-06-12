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Путин объявил о новой госпрограмме оружия с искусственным интеллектом

В России будут развивать вооружения с широким использованием ИИ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме развития вооружений 12 июня.

Как создавалась новая Россия

В России будут разрабатывать оружие с ИИ.

В России будут развивать вооружения с широким использованием ИИ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме развития вооружений 12 июня.

«Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение перспективных технологий. В том числе с использованием ИИ», — сказал Путин в ходе совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Путин также объявил о формировании в стране войск беспилотных систем, которые станут самостоятельным видом вооруженных сил. Президент также отметил, что Россия обладает значительным опытом в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов.