Проезд на красный свет привел к двум ДТП на одном перекрестке в Минске

«По предварительной информации, сегодня около 15.00 41-летняя водитель автомобиля Dongfeng, двигаясь по ул. Ленина, выехала на перекресток с пр. Независимости на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Geely, начинавшим движение через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От удара автомобиль Dongfeng выехал за пределы проезжей части. 41-летняя пассажирка автомобиля Geely доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — отметили в ведомстве.