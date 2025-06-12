Проезд на красный свет привел к двум ДТП на одном перекрестке в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два дорожно-транспортных происшествия произошли 12 июня на одном из самых оживленных перекрестков Минска — пересечении ул. Ленина с пр. Независимости. Причиной обоих инцидентов стал проезд на запрещающий красный сигнал светофора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«По предварительной информации, сегодня около 15.00 41-летняя водитель автомобиля Dongfeng, двигаясь по ул. Ленина, выехала на перекресток с пр. Независимости на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершила столкновение с автомобилем Geely, начинавшим движение через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. От удара автомобиль Dongfeng выехал за пределы проезжей части. 41-летняя пассажирка автомобиля Geely доставлена в учреждение здравоохранения для обследования», — отметили в ведомстве.
Сегодня же на этом перекрестке произошло аналогичное ДТП. «Водитель автомобиля Jaguar, двигаясь по ул. Ленина, выехал на перекресток с пр. Независимости на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем BMW, начинавшим движение через указанный перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. В данном случае обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения», — отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На местах происшествий работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. -0-