Путин объявил о планах создать новое оружие для защиты России

Глава государства отметил, что ключевым направлением программы станет внедрение перспективных технологий, включая искусственный интеллект. По словам Путина, эти решения позволят повысить эффективность систем ПВО и подготовить оборонно-промышленный комплекс страны к будущим вызовам. Кроме того, президент сообщил о формировании в России войск беспилотных систем, которые станут самостоятельным видом вооруженных сил. Путин напомнил, что Россия обладает значительным опытом в разработке и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов как в военной, так и в гражданской сфере.