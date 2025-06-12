Путин объявил о планах создать новое оружие для защиты России

Путин объявил о создании нового оружия.
Президент России Владимир Путин поручил создать универсальную систему противовоздушной обороны в рамках новой государственной программы вооружения. Об этом глава государства заявил 12 июня на совещании по вопросам реализации программы, передает телеканал «Россия 24».
«Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях и обстановке и эффективно поражать средства воздушного нападения. Независимо от их вида», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что ключевым направлением программы станет внедрение перспективных технологий, включая искусственный интеллект. По словам Путина, эти решения позволят повысить эффективность систем ПВО и подготовить оборонно-промышленный комплекс страны к будущим вызовам. Кроме того, президент сообщил о формировании в России войск беспилотных систем, которые станут самостоятельным видом вооруженных сил. Путин напомнил, что Россия обладает значительным опытом в разработке и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов как в военной, так и в гражданской сфере.