От штурма до кресла директора: Герой России из Якутии рассказал, как служит Родине на гражданке

Герой РФ подчеркнул, что основной принцип его работы — служение Родине, независимо от должности и статуса. Он считает, что для него и его коллег важна не только профессиональная деятельность, но и ответственность перед обществом. Опыт фронтовой службы, по его словам, помогает решать сложные задачи в новых условиях. Юргин также сообщил, что получил звезду Героя России за участие в штурмовых операциях и покинул военную службу в мае 2022 года. На вопрос о том, ощущает ли он себя частью новой элиты страны, Юргин ответил, что для него это вторично: главное — продолжать работать во благо государства и граждан.