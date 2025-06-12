От штурма до кресла директора: Герой России из Якутии рассказал, как служит Родине на гражданке

Юргин является Героем России.
Герой России из Якутии Игорь Юргин рассказал, как продолжает служить стране на гражданской службе после окончания военной карьеры. Сейчас Юрген занимает должность директора департамента государственной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детского отдыха Министерства просвещения РФ. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. По словам Юргина, переход к работе в гражданской сфере потребовал адаптации к новым условиям, поскольку механизмы управления здесь отличаются от военной службы.
«В данный момент я занимаю должность директора департамента государственной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детского отдыха Министерства просвещения России… Процессы управления здесь по-другому организованы, это действительно другая структура, но мы не стоим на месте и продолжаем развиваться. В этом нам помогают программы “Время героев” и саморазвития, что способствует умению адаптироваться в любых ситуациях», — рассказал Юргин URA.RU.
Герой РФ подчеркнул, что основной принцип его работы — служение Родине, независимо от должности и статуса. Он считает, что для него и его коллег важна не только профессиональная деятельность, но и ответственность перед обществом. Опыт фронтовой службы, по его словам, помогает решать сложные задачи в новых условиях. Юргин также сообщил, что получил звезду Героя России за участие в штурмовых операциях и покинул военную службу в мае 2022 года. На вопрос о том, ощущает ли он себя частью новой элиты страны, Юргин ответил, что для него это вторично: главное — продолжать работать во благо государства и граждан.
Ранее, 12 июня, в Кремле состоялась торжественная встреча с участниками программы «Время героев», в ходе которой президент России Владимир Путин вместе с собравшимися трижды скандировал «ура» в поддержку российских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом проинформировала пресс-служба президента. В своей речи глава государства предложил почтить память и выразить признательность бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. По инициативе президента все присутствующие, включая самого Владимира Путина, поднялись и единогласно поддержали призыв, трижды выкрикнув военное приветствие.