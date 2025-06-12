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«Никого на своей странице не держу»: иркутский блогер, высмеявшая День России и оскорбившая участников СВО, дала наглый ответ на свои действия

Иркутский блогер, допустившая оскорбительные высказывания в адрес участников СВО и высмеивавшая празднование Дня России, сообщила RT, что считает себя «инфлюенсером» и не раскаивается в своих действиях.

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Иркутский блогер, допустившая оскорбительные высказывания в адрес участников СВО и высмеивавшая празднование Дня России, сообщила RT, что считает себя «инфлюенсером» и не раскаивается в своих действиях. В настоящее время ее высказывания анализируются Следственным комитетом.

«Это моя личная страница, я никого на ней не держу. Моё мнение может быть отличным от многих, и это не говорит о том, что я неправа» — заявила она.

По информации Telegram-канала RT, блогер охарактеризовала себя как «маленьким человеком в огромном мире несправедливости». Также она опубликовала видеозапись празднования Дня России, назвав происходящее «цирком уродов».

Правоохранительные органы, включая Следственный комитет, прокуратуру и МВД, инициировали проверку в связи с высказываниями блогера. В видео она допустила оскорбления в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО, и пожелала им смерти. Автор ролика, находясь за рулем автомобиля, заявила, что «отпразднует вином» гибель военных.