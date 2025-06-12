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Оставленную в туалете аэропорта Антальи девочку вернули в Россию

Девочка, оставленная в октябре 2024 года россиянкой в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию из Турции. Об этом 12 июня сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как создавалась новая Россия

Девочка прилетела домой.

Девочка, оставленная в октябре 2024 года россиянкой в туалете аэропорта Антальи, вернулась в Россию из Турции. Об этом 12 июня сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале.

По данным российских и турецких источников, 18-летняя Екатерина Бурнаскина родила ребенка в туалете международного аэропорта Антальи и попыталась вылететь в Москву одна. Младенца обнаружила сотрудница службы уборки. После этого Бурнаскину задержали в зале ожидания и арестовали турецкие правоохранительные органы. Впоследствии мать проявляла интерес к здоровью девочки и выразила желание забрать ее к себе. Как пояснила адвокат Айшегюль Полат, Бурнаскина придумала для дочери имя Николь и активно участвует в процессах по оформлению опеки.