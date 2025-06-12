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В центральном парке Белгорода рабочие нашли человеческий череп

В Белгороде, в парке Ленина, во время благоустройства нашли человеческий череп. Рабочие обнаружили останки рядом с улицей Островского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по региону.

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Источник: Life.ru

В связи с обнаружением останков начато процессуальное расследование. Экспертный осмотр на месте находки указывает на то, что останки, вероятно, принадлежат человеку, жившему во время Великой Отечественной войны. Следствие устанавливает обстоятельства попадания черепа в парк.

Ранее Life.ru сообщал, что на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области Украины археологи нашли братскую могилу с останками 42 человек, в том числе — десяти детей. Раскопки проводила совместная украинско-польская экспедиция.