Опоздание спасло женщину в Индии от гибели в авиакатастрофе

Женщина, опоздавшая на рейс на 10 минут, как сообщает телеканал Republic TV, избежала гибели при крушении самолета на западе Индии.
Бхуми Чаухан должна была вылететь рейсом AI171 авиакомпании Air India из Ахмедабада в Лондон. Однако из-за пробки опоздала в аэропорт всего на несколько минут.
«Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это…, — сказала Чаухан в интервью телеканалу. — Я совершенно опустошена… Меня буквально трясет». Женщина выразила благодарность за свое спасение индуистскому божеству Ганпати Баппа.
Пассажирский самолет разбился в штате Гуджарат рядом с аэропортом города Ахмедабад сразу после взлета. На борту судна в этот момент находились 242 человека.
Индийское агентство ANI проинформировало, что найден один выживший. Газета New Indian Express сообщает: жертвами катастрофы самолета Boeing 787, упавшего на общежитие студентов-медиков, стали более 310 человек.