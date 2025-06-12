«Даже если Китай является основной и набирающей силу угрозой для США. Лучший и самый дешевый способ помешать и сдержать китайскую угрозу — победить Россию, т. е. предложить Украине постоянную и безграничную поддержку, даже пока мы восстанавливаем нашу оборону. Мы и наши союзники не только достаточно способны, если мотивированы, сдерживать и Пекин, и Москву, победа над Россией, возможно, является лучшим способом победить Пекин», — говорится в сообщении «1945».