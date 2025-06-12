Обмен военнопленных и приближение к Днепропетровской области — главное об СВО к вечеру 12 июня

ВС РФ продвигаются к границе Новопавловке — главному хабу ВСУ на границе Днепропетровской области.
Россия и Украина провели обмен второй и третьей группами военнопленных. Задержки со стороны Киева объясняются тем, что он не был готов к оперативному ежедневному обмену пленными в отличие от Москвы. ВС РФ освободили села Петровское и Алексеевка, продвигаясь к границе Днепропетровской области. Президент РФ Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «Ура», чтобы оно долетело из Кремля на фронт СВО в знаменательный день — День России. Об этих и других главных событиях спецоперации РФ на Украине — в материале URA.RU.
Обмен военнопленных.
Вторая группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной Киеву территории в результате обмена пленными днем 12 июня в соответствии с соглашениями, достигнутыми 2 июня во время стамбульских переговоров.
Через территорию Белоруссии, где бойцам была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, они были отправлены в Москву. Из Белоруссии они также смогли сразу позвонить родным и близким.
Позже, вечером 12 июня в Подмосковье прибыла третья группа российских военных, вернувшаяся из плена ВСУ. Первая группа прибыла еще 9 июня.
В Минобороны РФ заявили, что Украина не готова к ежедневному оперативному обмену пленными с Россией. При этом российская сторона подтвердила готовность к проведению обменов в соответствии с графиком, согласованным 2 июня в Стамбуле.
Освобождение Петровского и Алексеевки.
ВС РФ освободили села Петровское (украинское название — Орехово) и Алексеевка в ДНР. Также в течение суток российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами, а также по производственным объектам, на которых ВСУ изготавливали дроны.
Освобождение Петровского открыло путь к стратегически важному селу Новопавловка на границе с Днепропетровской областью, до которой остается всего несколько километров. Новопавловка на сегодняшний день является ключевым логистическим хабом украинских сил на границе с Днепропетровской областью.
Новый кредит для Украины и планы Берлина.
Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие недели рассмотрит вопрос о предоставлении Украине очередного транша в размере 500 миллионов долларов по действующей программе расширенного финансирования. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на брифинге для журналистов.
Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев.
Подвиг Ищенко.
Президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ посмертно командиру роты Алексею Ищенко. Боец пал при отражении атаки на правом берегу Днепра летом 2022 года.
Ищенко в ходе боя летом координировал действия двух танков, управлял беспилотником и корректировал артиллерию бригады. В результате боевых действий российские военные уничтожили 19 единиц бронетехники и до двух рот ВСУ. Сам Ищенко получил смертельное ранение и скончался от потери крови. Перед гибелью он обратился к бойцам со словами поддержки, которые были услышаны по радиосвязи. «Пацаны, я на вас с неба посмотрю», — таковы были его последние слова.
«Аллигатор» уничтожил пункт управления дронами ВСУ.
Экипаж ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» успешно уничтожил пункт управления и площадку запуска украинских беспилотников в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает «Пятый канал».
По информации канала, удар по объектам противника был нанесен с использованием авиационных управляемых ракет. Цели были заранее определены и подтверждены данными разведки. В ходе операции экипаж действовал в строгом соответствии с тактическими указаниями командования. Для повышения собственной безопасности были применены средства радиоэлектронной борьбы и специальные маневры, что позволило избежать поражения со стороны систем противовоздушной обороны противника.
Путин поздравил бойцов СВО.
Путин вместе с участниками программы «Время героев» на торжественной встрече в Кремле прокричал троекратное «ура» в честь российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. «Давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения И в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное “Ура” военное в их честь», — сказал Путин.
Награда для горловского главврача.
Во время вручения званий Героя Труда и других госнаград в День России Путин назвал главврача больницы города Горловка Нелли Якуненко символом спасения, милосердия и надежды для тысячи людей. Сама она рассказала, что работать до последнего, в условиях непрекращающихся обстрелов в прифронтовом городе, когда ежедневно в больницу поступают по 260 человек, может только русский человек.
В Херсоне установили триколор.
Бойцы группировки «Днепр» в День России с помощью дрона установили государственный флаг РФ в Херсоне, который сейчас контролируется украинскими силами. Беспилотник, неся флаг, благополучно пересек водное препятствие и водрузил флаг на крышу одного из жилых многоэтажных зданий.