Обмен военнопленных и приближение к Днепропетровской области — главное об СВО к вечеру 12 июня

Россия и Украина провели обмен второй и третьей группами военнопленных. Задержки со стороны Киева объясняются тем, что он не был готов к оперативному ежедневному обмену пленными в отличие от Москвы. ВС РФ освободили села Петровское и Алексеевка, продвигаясь к границе Днепропетровской области. Президент РФ Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «Ура», чтобы оно долетело из Кремля на фронт СВО в знаменательный день — День России. Об этих и других главных событиях спецоперации РФ на Украине — в материале URA.RU.