Индия проведет расследование авиакатастрофы в соответствии с протоколами ИКАО

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. По данным газеты The New Indian Express, в результате крушения погибли более 310 человек — как пассажиры и члены экипажа судна, так и находившиеся на земле люди. Глава МВД Индии Амит Шах подтвердил ранее, что один пассажир разбившегося самолета выжил.