Глава Следкома Бастрыкин потребовал повторного отчета по аварийному дому в Самаре

Жители деревянного здания-памятника 1908 года постройки до сих пор не расселены, что заинтересовало СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный отчет по уголовному делу о нерасселении аварийного дома на улице Рабочей в Самаре. Деревянное здание 1908 года, признанное памятником регионального значения, было признано аварийным еще в 2018 году.
В доме отсутствует горячая вода, электропроводка в негодном состоянии, а в стенах образовались сквозные трещины. Несмотря на многочисленные жалобы жителей, власти до сих пор не предоставили им равноценное жилье или компенсацию.
Ранее Бастрыкин уже поручал разобраться в ситуации. Теперь он потребовал от руководителя самарского следственного управления Павла Олейника подробный отчет о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат СК РФ.
Ситуация с аварийным домом неоднократно освещалась в СМИ, но проблема так и осталась нерешенной.
—-
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.