«Бабушка уже лежала на асфальте»: водитель сбил 80-летнюю женщину-пенсионерку и уехал по своим делам

Водитель на китайском авто сбил 80-летнюю женщину-пенсионерку и уехал по своим делам Своё «побег» он оправдал тем, что думал, будто «бабушка уже лежала на асфальте» до столкновения.
Двигаясь задним ходом, он столкнулся с пожилой дамой, которая стояла без движения. В данной ситуации мужчина не нашёл ничего лучшего, кроме как попытаться скрыться с места происшествия.
На следующее утро сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. В дежурной части он сообщил, что не ощутил удара, а увидел пострадавшую на камере заднего вида лишь после звуковых сигналов парктроника. По его словам, пенсионерка была в сознании, поэтому он решил, что она уже раньше находилась на земле.
Пожилую женщину госпитализировали в отделение реанимации. У неё диагностировали серьёзные травмы: сильный ушиб головного мозга, перелом височной кости, ушибы на затылке и другие повреждения.
В отношении водителя были возбуждены административные дела за нарушение правил дорожного движения и за уклонение от обязанностей в случае дорожно-транспортного происшествия.