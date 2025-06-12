«Бабушка уже лежала на асфальте»: водитель сбил 80-летнюю женщину-пенсионерку и уехал по своим делам

На следующее утро сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. В дежурной части он сообщил, что не ощутил удара, а увидел пострадавшую на камере заднего вида лишь после звуковых сигналов парктроника. По его словам, пенсионерка была в сознании, поэтому он решил, что она уже раньше находилась на земле.