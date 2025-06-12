IHA: в Турции предполагают, что БПЛА Украины попал на пляж Стамбула

Опасную находку на пляже изучают специалисты.
На пляже в Стамбуле нашли, предположительно, украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщает IHA.
«Беспилотник нашли на пляже в районе Шиле провинции Стамбул. Он может быть оборудован взрывчаткой, его изучают специалисты. По оценкам саперов, речь идет о дроне-камикадзе, вероятно, украинского производства», — передает агентство IHA.
Местные жители и туристы обнаружили опасный дрон около полудня и предупредили полицию и береговую охрану. Зона вокруг дрона была оцеплена.
Отмечается, что механизм внизу объекта напоминает взрывчатку. В конце декабря 2024 года у берегов Стамбула в Черном море уже находили мину, пишет телеканал RT.