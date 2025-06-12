В Кабардино-Балкарии ливень и ветер стали причиной аварий на ЛЭП

«Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кабардино-Балкарии. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, имеются локальные отключения света, повалены деревья», — говорится в сообщении.
Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Проводится адресная работа ликвидации последствий непогоды.
На месте также работают бригады энергетиков.
В «Каббалкэнерго» отметили, что восстанавливают электроснабжение, частично нарушенное в Нальчике, Чегемском, Черекском, Прохладненском, Баксанском, Урванском районах республики.
«40 специалистов в составе 18 бригад с применением необходимой спецтехники прилагают все усилия, чтобы восстановить подачу электроэнергии потребителям», — пояснили энергетики.