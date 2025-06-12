В Кабардино-Балкарии ливень и ветер стали причиной аварий на ЛЭП

«Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в Кабардино-Балкарии. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, имеются локальные отключения света, повалены деревья», — говорится в сообщении.