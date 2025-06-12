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СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пилот упавшего в Индии Boeing 787 Dreamliner Сумит Сабхарвал предупредил диспетчеров за несколько секунд до катастрофы, что его самолет теряет мощность, пишет The Telegraph.

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Источник: Flightradar

«Mayday (сигнал бедствия. — Прим. ред.), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», — приводит издание его слова.

В статье также уточняется, что у Сабхарвала за плечами было 8200 часов налета.

Самолет Boeing787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.