СМИ раскрыли сообщение пилота перед крушением самолета в Индии

«Mayday (сигнал бедствия. — Прим. ред.), нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолет», — приводит издание его слова.
В статье также уточняется, что у Сабхарвала за плечами было 8200 часов налета.
Самолет Boeing787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший из Ахмадабада в Лондон, разбился в четверг утром. Согласно первоначальной информации, борт достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью 144 метра в минуту. На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
Самолет упал на крышу общежития для врачей в районе Мегани Нагар неподалеку от аэропорта, при этом погибли не менее двадцати студентов медколледжа. По последним данным, на месте происшествия удалось найти только одного выжившего, общее число жертв превысило 310.