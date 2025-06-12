Женщина избежала гибели в авиакатастрофе в Индии, опоздав на 10 минут

Напомним, 12 июня Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада. Самолет упал на здание общежития для медиков. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников. Одному человеку чудом удалось выжить, гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар находится в больнице. По последним данным, количество погибших при крушении самолета составило 310 человек.