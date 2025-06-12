Женщина избежала гибели в авиакатастрофе в Индии, опоздав на 10 минут

Бхуми Чаухан из-за пробок опоздала на десять минут на рейс Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, летевший в Лондон, это спасло ее от гибели при крушении самолета, передает телеканал Republic TV.
Сообщается, что женщина планировала лететь рейсом AI171 из Ахмедабада, но не успела на самолет.
«Только из-за этих десяти минут я не села на самолет. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это», — сказала она журналистам.
Чаухан призналась, что чувствует себя совершенно опустошенной после известия о гибели людей.
«Меня буквально трясет», — поделилась она.
Напомним, 12 июня Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада. Самолет упал на здание общежития для медиков. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и десятерых бортпроводников. Одному человеку чудом удалось выжить, гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар находится в больнице. По последним данным, количество погибших при крушении самолета составило 310 человек.