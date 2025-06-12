СМИ сообщили об обнаружении украинского БПЛА на пляже в Стамбуле

«Береговая охрана приняла обширные меры безопасности вокруг пляжа и взяла под контроль рассматриваемый объект. Было отмечено, что объект, происхождение которого пока неизвестно, похож на украинские беспилотники-камикадзе, а устройство на дне напоминает взрывчатку», — отмечается в публикации.