Новый род войск, полная защита с воздуха, оружие с ИИ: Путин анонсировал апгрейд военной мощи России

Путин объявил о новом оружии.
В России появится новый род войск; ПВО, способное сбить что угодно, а также множество оружия с искусственным интеллектом. Все это анонсировал президент Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме развития вооружений 12 июня. Подробности о том, что сказал глава страны — в материале URA.RU.
В России будет новый род войск.
Путин сообщил о формировании в стране нового рода войск — войск беспилотных систем. Глава государства отметил, что Россия обладает значительным опытом в области использования беспилотных летательных аппаратов. Страна не отстает от врага в понимании ведения конфликта при помощи БПЛА, хорошо понимает действия Украины.
Путин анонсировал ПВО, способное сбить что угодно.
Путин поручил разработать универсальную систему противовоздушной обороны (ПВО) в рамках новой государственной программы вооружения. Об этом глава государства объявил на совещании, посвященном вопросам реализации программы.
«Новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны, которая способна работать в любых условиях и обстановке и эффективно поражать средства воздушного нападения. Независимо от их вида», — заявил президент.
Путин отметил, что ключевая задача новой системы — обеспечение безопасности страны в условиях меняющихся угроз. По его словам, универсальная система ПВО позволит своевременно реагировать на современные вызовы и эффективно защищать объекты на всей территории России. Президент уточнил, что за время СВО российские системы ПВО сбили более 80 тысяч воздушных целей. Нынешняя задача — начать сбивать любое вражеское оружие.
Оружие с ИИ.
Путин сообщил о намерении активнее внедрять искусственный интеллект в развитие отечественных вооружений. «В рамках новой государственной программы вооружений необходимо обеспечить внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект», — отметил глава государства.
Путин при этом подчеркнул важность оперативного и полного завершения формирования орбитальной группировки космических аппаратов, предназначенных для различных целей. Глава государства отметил, что развитие космических войск остается одним из приоритетных направлений. По его словам, создание разноплановой орбитальной группировки позволит значительно расширить возможности всех видов разведки, а также повысить эффективность управления войсками и вооружением в режиме реального времени.