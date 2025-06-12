Новый род войск, полная защита с воздуха, оружие с ИИ: Путин анонсировал апгрейд военной мощи России

В России появится новый род войск; ПВО, способное сбить что угодно, а также множество оружия с искусственным интеллектом. Все это анонсировал президент Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме развития вооружений 12 июня. Подробности о том, что сказал глава страны — в материале URA.RU.