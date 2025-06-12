К берегу пляжа в Стамбуле прибило дрон ВСУ, в котором может быть взрывчатка

Кадры найденного беспилотника на пляже в Турции. Видео © Х / Daily Turkic.
Внешний вид устройства схож с украинскими беспилотниками-камикадзе. Предположительно, внутри может находиться взрывчатка. Точная страна происхождения и маршрут объекта пока не установлены, специалисты продолжают его изучение.
Ранее сапёры МЧС обнаружили в Курской области украинский беспилотник с изображением свастики на корпусе. Боевую часть устройства уничтожили, а сам корпус решили сохранить в качестве доказательства, сообщил командир подразделения с позывным Пилат.