Два человека чудом спаслись от гибели в авиакатастрофе в Индии: кто они, их истории

Катастрофа в Индии: как женщину спасла пробка, а мужчину — случай.
Крупнейшая за последнее десятилетие авиакатастрофа в Индии унесла жизни сотен людей, но обошлась без трагедии для двоих. Одна женщина не успела на рейс, другой — выжил в самом эпицентре ужаса. Подробности в материале URA.RU.
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НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКрупнейшая авиакатастрофа за последние 10 лет — как выглядит Индия после крушения самолета. Фоторепортаж.
Индия 12 июня стала свидетелем крупнейшей авиакатастрофы за последние десять лет. Самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Ахмедабада в Лондон, вскоре после взлета потерпел крушение. Лайнер рухнул в жилой район, задев общежитие и жилые дома сотрудников медицинского колледжа и больницы BJ.
На борту находились 242 человека, включая экипаж. По последним данным, число погибших превысило 290 человек, что может свидетельствовать о жертвах и на земле. Основной версией трагедии называют столкновение с птицами, приведшее к отказу обоих двигателей.
Американское агентство Reuters назвало эту катастрофу самой страшной в Индии за последнее десятилетие. На месте трагедии продолжают работать спасательные службы, разбор завалов и опознание тел — в самом разгаре. Тем не менее, в этом мраке прозвучали и два поразительных сообщения о чудесном спасении.
«Пробка спасла мне жизнь»: женщина, не успевшая на рейс.
Пробка спасла жизнь жительнице ВеликобританииФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Жительница Великобритании Бхуми Чаухан должна была лететь тем самым рейсом, который рухнул через полчаса после вылета. Однако ей не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за пробки. Как она рассказала в интервью телеканалу Republic TV, задержка составила всего 10 минут — и этого оказалось достаточно, чтобы избежать гибели.
«Я не могу объяснить, что чувствую. Я до сих пор дрожу. Из-за этих 10 минут я не села в самолет», — сказала Бхуми.
Женщина также выразила благодарность индуистскому божеству Ганпати Баппа, символу защиты и благополучия. История Чаухан вызвала бурную реакцию в социальных сетях — многие назвали её судьбу «божественным вмешательством» и «вторым рождением».
Один среди мертвых: мужчина, выживший в крушении.
Единственным официально подтвержденным выжившим пассажиром на борту стал 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар. Он сидел на месте 11А в передней части салона. После крушения он пришел в себя среди тел погибших и сумел самостоятельно выбраться из обломков самолета.
«Когда я очнулся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал», — вспоминает мужчина в интервью Hindustan Times.
По его словам, трагедия произошла спустя полчаса после взлета, когда в самолете раздался громкий хлопок, и началось падение. Вишвашкумар был экстренно доставлен в больницу, где сейчас получает медицинскую помощь. Его состояние оценивается как стабильное.
Спасатели называют его чудесное спасение почти невероятным, учитывая масштабы разрушения и силу удара. Видео с мужчиной уже распространилось в Сети, вызвав отклики сочувствия и поддержки.
Согласно сообщению агентства Reuters, со ссылкой на местную полицию, единственный выживший пассажир сидел возле аварийного выхода самолета в кресле 11А. Поэтому он, вероятно, и сумел выпрыгнуть.