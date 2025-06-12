Два человека чудом спаслись от гибели в авиакатастрофе в Индии: кто они, их истории

Американское агентство Reuters назвало эту катастрофу самой страшной в Индии за последнее десятилетие. На месте трагедии продолжают работать спасательные службы, разбор завалов и опознание тел — в самом разгаре. Тем не менее, в этом мраке прозвучали и два поразительных сообщения о чудесном спасении.