Более 310 погибших и двое спасшихся чудом — что известно о страшной авиакатастрофе в Индии

Появляются новые подробности с места крушения самолета в штате Гуджарат (Индия) после его вылета из аэропорта в городе Ахмедабад. Число погибших продолжает увеличиваться, на данный момент известно о 310 жертвах авиакатастрофы. При этом из 242 пассажиров воздушного борта выжили только двое — один из них поделился страшными впечатлениями. Также известно еще об одной спасшейся пассажирке, которая не смогла сесть на рейс из-за пробки. Все, что известно о погибших и выживших в авиакатастрофе и о ее причинах — в материале URA.RU.