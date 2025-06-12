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Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner, по последним данным погибли более 240 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

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Источник: Reuters

Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.

Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.

В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.