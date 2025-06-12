Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.