Reuters сообщило уточненное число погибших в авиакатастрофе в Индии

Ранее Рейтер со ссылкой на полицию сообщало о более чем 290 жертвах. Речь идет о погибших, находившихся на борту лайнера, а также на земле, поскольку самолет упал на жилой район. Газета New Indian Express без ссылки на источники передала информацию о более 310 погибших.
Видхи Чаудхари, высокопоставленный полицейский чиновник в Ахмедабаде, сообщил Рейтер, что ранее опубликованные в СМИ данные о числе погибших включали тела, которые были подсчитаны дважды.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.