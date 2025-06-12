Массовый сбой произошел в работе Twitch, Google и Discord

За последний час на проблемы с работой сервисов Google пожаловались 246 пользователей преимущественно из Нидерландов, Германии и России. В случае платформы Discord о неполадках в работе доложили 366 человек из Владимирской, Астраханской и Свердловской областей. 43 процента пользователей указали на проблемы с работой мобильного приложения, а 39 процентов — на сбой сайта.