Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп разочаровался в России и Украине

Американский лидер Дональд Трамп огорчен отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В беседе со СМИ глава Белого дома выразил озабоченность, критически оценив действия обеих сторон.

Как создавалась новая Россия

Трамп расстроен тем, что конфликт еще не завершен.

Американский лидер Дональд Трамп огорчен отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В беседе со СМИ глава Белого дома выразил озабоченность, критически оценив действия обеих сторон.

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — сказал Трамп журналистам на мероприятии в Белом доме.

В мае 2025 года Трамп уже высказывался по поводу ситуации на Украине, отмечая, что конфликт продолжается несколько лет и переговорный процесс идет сложно. Тогда он выразил уверенность в заинтересованности президента России Владимира Путина в урегулировании, однако подчеркнул затяжной характер переговоров между Москвой и Киевом.